Zweijährige stirbt nach Fenstersturz

Ersthelfer hatten sofort den Notarzt gerufen. Sie kümmerten sich bis zum Eintreffen so gut es ging um das Kind. Der Rettungsdienst gab ihnen Anweisungen per Telefon, sagt die Polizei. Als der Notarzt ankam, übernahm er die Versorgung des Mädchens und brachte es in die Uniklinik. In der Nacht erlag das Kind seinen schweren Verletzungen. Die Eltern standen nach dem Unfall so unter Schock, dass auch sie ins Krankenhaus mussten. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Sturz kommen konnte.