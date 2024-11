Zwei weitere Koalas verstorben

Traurige Nachrichten kommen aus dem Duisburger Zoo. Dort mussten jetzt zwei weitere Koalas eingeschläfert werden. Mitte der Woche hatte sich der Gesundheitszustand der beiden Tiere so sehr verschlechtert, dass es keine Chance mehr auf Heilung gab, sagt der Zoo. Insgesamt sind in den vergangen Tagen fünf Koalabären an einer Magen-Darm-Krankheit erkrankt und verstorben.

© Michael Gottschalk/FUNKE Foto Services