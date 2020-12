Zwei weitere Corona-Tote in Mülheim

Am Wochenende sind in Mülheim zwei weitere Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben. Laut Stadt handelt es sich um eine 79-jährige Frau und einen 94-jährigen Mann. Damit gibt es bisher insgesamt 43 Corona-Tote in Mülheim. Zudem sind bei uns am Wochenende 129 weitere Infektionen nachgewiesen worden. ( Zeitraum 4.12./ 6Uhr bis 7.12./6 Uhr ).

