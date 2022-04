Zwei Katzen aus Flammen gerettet

Am Osterwochenende hat es in Styrum gebrannt. Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in die Zastrowstraße ausrücken. Laut einem Sprecher war dort in einem Mehrfamilienhaus eine Dachgeschosswohnung in Flammen aufgegangen.

© Feuerwehr Mülheim