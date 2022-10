Zwei Feuer am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen hat die Feuerwehr in Mülheim zwei Feuer gelöscht. Um kurz vor 9 Uhr am Sonntag waren die Retter zunächst zu einem Einfamilienhaus auf der Raadter Straße gerufen worden. Im Keller des Hauses war eine elektrische Heizungsanlage in Flammen aufgegangen.

