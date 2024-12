Zwei Erlebnistouren auf Schloß Broich im Januar

90 Minuten lang geht es durch den Innenhof und anschließend durch das historische Gebäude. Tickets gibt für 10,50 Euro pro Person. Der reguläre Preis ist um 25 Prozent reduziert. Damit feiert die MST das 25-jährige Jubiläum der Gästeführungen in Mülheim. Am 19. Januar läuft ab 18 Uhr einen Lichterführung durch Schloß Broich. Hier liegt der Preis bei 14 Euro pro Person. Tickets gibt es in der Touristinfo und online.