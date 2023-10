Zwei Einsätze sorgen für zwei Sperrungen - MIT UPDATE

Am Abend kam es dann zu einem schweren Unfall. Am Netto-Markt wurde ein Fußgänger von einem Auto beim Überqueren der Straße erfasst und durch die Luft geschleudert. Der Mann wurde reanimiert und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.





+++ UPDATE 23.10., 11.55 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist der 85-Jährige gestern Abend seinen Verletzungen erlegen +++





Der Fahrer des Autos und Zeugen des Unfalls wurden von Feuerwehr und Polizei betreut. Die Aktienstraße musste für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt werden.