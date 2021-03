Zwei Ausstellungen in Speldorf

Die Figuren sind jeweils 100 Kilogramm schwer. Dazu kommen noch Trennwände, Vitrinen, Bildschirme und Licht- und Tontechnik. Die Besucher müssen ein Zeitfenster buchen und werden auf einen Rundgang geschickt, auf dem sie sich nicht begegnen. Einen Tag später, am 26. März startet, in einem anderen Gebäudeteil die umstrittene Anatomie-Ausstellung Körperwelten. Hier gibt es rund 180 plastinierte Körper oder Organe zu sehen.





Buchungsinfo:

Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Touristinfo Schollenstr. 1 in Mülheim an der Ruhr, unter www.terrakottaarmee.de / www.koerperwelten.de und telefonisch unter 01806 700 733 (bei Reservix) oder 01806 5700 70 (bei Eventim).