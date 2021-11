Körperwelten ziehen weiter

Die Ausstellung musste pandemiebedingt für mehrere Wochen geschlossen werden. Im Gegenzug war sie auch länger als gedacht in der Stadt. Es hatte laut Veranstalter viele Nachfragen von Schulen, Vereinen und Gruppen gegeben. Morgen (Sonntag) ist letzter Öffnungstag. In der Ausstellung werden plastinierte Menschen und Tiere gezeigt. Besucher erfahren so anschaulich, wie Körper, Organe oder auch Nervensystem aufgebaut sind.