Zukunftstag der Kirchenjugend am Kirchenhügel

Einen Tag lang gibt es Diskussionen, Workshops und Veranstaltungen. Die zentralen Themen kommen aus den vier Bereichen





Zukunft gestalten

Zukunft glauben

Zukunft leben

Zukunft ohne Hass





Daneben gibt es einen Action-Bereich, einen Food-Court und ein Networking-Event am Abend. Als Gäste vor Ort werden u.a. Luisa Neubauer von Fridays For Future und Youtuber Jan Schipmann erwartet. Die Ergebnisse des Kongresses werden im Anschluss als konkrete Forderungen an Kirchenleitung und Politik weitergegeben. Vor Ort werden laut Projektleitung Jugendliche aller Konfessionen, gesellschaftlicher und ethnischer Hintergründe, mit und ohne Behinderung sowie unterschiedlicher sexueller Orientierungen sein. Mitmachen ist kostenlos. Teilnehmer mussten sich im Vorfeld anmelden. Restkarten soll es aber noch an der Tageskasse geben.