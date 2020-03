Zukunftspläne der Mülheimer Hochschule

Geplant war ursprünglich mit 3.500 Studenten. Zurzeit sind es auf dem Campus in Broich schon 5.000, und es könnten noch deutlich mehr werden. Zunächst müssten jetzt für das Wissenschaftsministerium erst einmal Zahlen und Prognosen zusammengestellt werden. Platz auf dem Hochschulgelände für zusätzliche Bauten ist laut HRW vorhanden. Die Mülheimer Hochschule war vor fast elf Jahren an den Start gegangen. Vor knapp vier Jahren wurde der Campus in Broich offiziell eingeweiht.