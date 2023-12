Zukunft des RRZ unter neuem Management

Das hat der Eigentümer heute (11.12.) mitgeteilt. Beide haben schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet, u.a. bei Großprojekten in Spanien und Portugal. Das neue Management soll den Umbau des in die Jahre gekommenen Shopping-Centers zu einem "Resort" begleiten und vermarkten. Geplant ist, das RRZ in den nächsten Jahren grundlegend zu sanieren und das Konzept komplett neu auszurichten. Entstehen soll ein moderner Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit. Bereits im September hatte Ankermieter CinemaxX seinen Vertrag zum 15 Jahre verlängert. Derzeit finden laut Mitteilung Gespräche mit vielen neuen Mietern statt.