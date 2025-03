Eppinghofen: Superschmutziger Spielplatz grundgereinigt

Auch die angrenzenden Privatgrundstücke wurden laut Stadt gereinigt sowie Sträucher und Büsche zurückgeschnitten. Der angesammelte Müll sei beseitigt. Seit einigen Wochen gebe es auch keine Ratten mehr auf der Fläche. Zwei Köderboxen sollen vor Ort verbleiben, um zu überprüfen, ob die Ratten nicht doch wieder zurückkehren. Der Spielplatz gilt schon seit Jahren als wohl schmutzigster in ganz Mülheim. Damit sich die Lage an der Charlottenstraße dauerhaft bessert, seien Stadt und MEG jetzt intensiver im Einsatz. Außerdem soll der aufgestellte Bauzaun als Abgrenzung zu einem Privatgrundstück erst einmal stehen bleiben. Ein dauerhafte, stabile Zaunanlage ist schon in Planung, heißt es.