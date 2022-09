Zukünftige Azubis treffen auf Mülheimer Unternehmen

Auch Jugendliche aus Sprachkursen und sozialen Maßnahmen, die gerne eine Ausbildung machen möchten, waren dort. In verschiedenen Workshops konnten sich die Jugendlichen zum Beispiel auf Bewerbungsgespräche vorbereiten. Insgesamt 50 Aussteller haben ihre Betriebe, Ausbildungsplätze und andere Angebote vorgestellt.





Die Ausbildungsmesse gibt es seit 2008 und findet im Rahmen der TalentTage Ruhr statt. Jungen Menschen soll so der Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert werden. Viele von ihnen wissen nicht, was sie nach ihrem Schulabschluss beruflich machen sollen. Außerdem wollen die Organisatoren den Fachkräftemangel bekämpfen.

Die TalentTage Ruhr fördern Jugendliche aus dem ganzen Ruhrgebiet. In insgesamt 39 Städten bekommen sie zum Beispiel die Möglichkeit, Roboter zu programmieren oder eigenen Schmuck zu designen und am 3D-Drucker auszudrucken. Die TalentTage Ruhr gehen noch bis zum 24. September.