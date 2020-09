Zugausfälle ab Freitag

Die Bahn wird in dieser Zeit Schienen erneuern, neue Stromkabel verlegen und einige Bauarbeiten - zum Beispiel an der Thyssenbrücke in Mülheim weiterführen oder beenden. Für Pendler im Nah- und Fernverkehr bedeutet das Zugausfälle, Ersatzverkehr oder Umleitungen. Zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf fallen dann alle Verbindungen aus, dafür fahren Busse. Der RE1, der normalerweise zwischen Duisburg und Dortmund fährt, wird über Herne, Gelsenkirchen, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf umgeleitet. Die RB32, die die Strecke eigentlich normal fährt, fällt tagsüber allerdings aus. Die S-Bahn-Gleise zwischen Duisburg und Essen sind schon seit letzten Freitag gesperrt. Mehr Infos zur Streckensperrung gibt es hier:

https://www.radiomuelheim.de/artikel/bahnstrecke-duisburg-essen-wird-erneut-gesperrt-688974.html