Zufahrten zum Biker-Treff "Zur Grafenmühle" dicht

Am langen Wochenende rund um den 1. Mai sperrt die Stadt Bottrop wieder die Zufahrten und Parkplätze am Biker-Treff "Zur Grafenmühle". Damit will sie verhindern, dass dort die Corona-Regeln missachtet werden.





© Thomas Gödde/FUNKE Foto Services