Zu viel los am Entenfang

Probleme gab es unter anderem in der MüGa, am Ruhrufer, auf den Wiesen an der Raffelbergbrücke und an der Haltestelle "Stadtmitte". Besonders schlimm war es erneut am Entenfang. Dort wurden dem Ordnungsamt am Wochenende im Bereich des Kiosks Menschenansammlungen gemeldet. Wegen der Verstöße gegen das Kontaktverbot musste der Bereich an beiden Tagen geräumt werden. Das Ordnungsamt hat mittlerweile den Kiosk dort geschlossen und versiegelt. Bei den Kontrollen am Wochenende mussten die Mitarbeiter vier Anzeigen schreiben und fast 300 Platzverweise erteilen. In Mülheim sind aktuell 48 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 113 sind mittlerweile wieder gesund. 127 sitzen Zuhause in Quarantäne. (Stand 27. April, 3.15 Uhr)