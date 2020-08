Zu viel Andrang auf den Styrumer Ruhrwiesen

Leidtragender ist vor allem der Landwirt, der die Ruhrwiesen zum Grasen für seine Kühe gepachtet hat. Bei so viel Andrang und so viel Müll, den die Besucher hinterlassen, kann er seine Kühe dort im Moment nicht weiden lassen. Versuche, die Menschen auf eigene Faust wegzuschicken, scheiterten am Wochenende. Samstag mussten deswegen Ordnungsamt und Polizei anrücken und rund 250 Leute nach Hause schicken. Sonntag kam die Polizei noch mal allein, um die Wiesen zu räumen. Sollte es auch in den nächsten Tagen Stress auf den Flächen unterhalb der Raffelbergbrücke geben, will der Landwirt die Ordnungskräfte erneut um Hilfe bitten.