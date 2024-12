Zollverein wird zur Eislaufbahn

Abends ist die Bahn bunt beleuchtet. Für Kinder gibt es Hilfspinguine. In der ersten Stunde nach Öffnung ist täglich eine inklusive Laufzeit. Hier wird besonders auf Menschen mit Handicap Rücksicht genommen. Auf der Eisfläche sind Rollstühle, Reha-Buggys und Gleithilfen erlaubt. Jenseits der Laufzeiten gibt es auch Eisstockschießen und an zwei Abenden eine Eisdisco. Geöffnet hat die Eisbahn täglich bis zum 5. Januar. Nur am 24., 25. und 31. Dezember bleibt die Bahn geschlossen. Hier gibt es alle Infos zu Öffnungszeiten und den Möglichkeiten, Tickets zu buchen.