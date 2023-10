Zollfahnder finden 180.000 Euro Bargeld

Speziell ausgebildete Zollhunde fanden über 180.000 Euro Bargeld. Die beiden Festgenommenen sollen zu einer Bande gehören, die über ein ausgeklügeltes Netzwerk Mehrwertsteuer beim Verkauf von Autos unterschlagen haben sollen. Der Zoll spricht von einem Betrug in Höhe von über neun Millionen Euro. Die Männer sollen zu einem Netzwerk gehören, das europaweit agiert hat und Mehrwertsteuer in Höhe von mindestens 38 Millionen Euro hinterzogen hat. Bereits im Juni hatten Fahnder in Deutschland und Italien zugeschlagen. Auf die Bochumer kamen die Ermittler durch die Auswertung von sichergestellten Unterlagen.