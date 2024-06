Zollfahnder beschlagnahmen Luxusautos

Gestern (6.6.) gab es Durchsuchungen in Bochum und Dortmund. Dort haben die Ermittler aus Essen Beweise gesichert und Luxuswagen beschlagnahmt. Der Geschäftsmann soll Autos im Wert von 5 Millionen Euro nach Russland gebracht haben. Wegen des Embargos gegen das Land ist das verboten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige die Autos offiziell in andere Staaten verkauft haben, tatsächlich wurden sie aber offenbar an reiche Russen verkauft. Die Ermittlungen gehen weiter.