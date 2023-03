Zoll sichert Beweise für organisierte Schwarzarbeit

Die Vorwürfe richten sich gegen Geschäftsführer von Baufirmen. Sie sollen ihren Angestellten nur 800 Euro monatlich gezahlt haben, obwohl sie in Vollzeit tätig waren. Auch die Sozialabgaben sollen nicht an den Staat gezahlt worden sein. Weiterhin versuche die Ermittler in diesem Zusammenhang ein Netz von Subunternehmern zu entflechten. Offenbar sind Rechnungen für nicht erbrachte Leistungen in Millionenhöhe gestellt worden. Das Geld wurde laut Zoll direkt in Bar angeholt. Der Verdacht steht im Raum, dass ein Großteil der Löhne schwarz ausgezahlt worden ist. Bei der Razzia wurde umfangreiches Beweismaterial gesichert, heißt es. Bis alles ausgewertet ist, werden wohl noch Monate vergehen.