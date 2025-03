Zoll: Großer Schlag gegen Zigaretten-Bande

Gestern wurden elf Festgenommene in U-Haft gesteckt. Auch bei uns in Mülheim, außerdem in Ratingen und Mönchengladbach haben Ermittler bei Durchsuchungen 120.000 illegale Zigaretten sichergestellt. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Düsseldorf fand Zollhund Django insgesamt 108.000 Euro in bar. In einer Lagerhalle in den Niederlanden stellte der Zoll außerdem fünf Millionen gefälschte Zigaretten sicher. Die Ermittlungen liefen schon seit April 2024. Der Zoll bekam Hinweise auf eine Bande, die in Düsseldorf gewerbsmäßig und hochprofessionell gefälschte Zigaretten in großem Stil produzieren soll. Die Ermittlungen ergaben, dass die Bande allein seit Anfang dieses Jahres mehrere zehn Millionen Zigaretten hergestellt und vertrieben haben soll. Die illegale und gut getarnte Fabrik soll wöchentlich durch einen Sattelzug mit Rohtabak und weiteren Materialien versorgt worden sein. An dem Großeinsatz waren 350 Kräfte der Zollverwaltung, der Bundespolizei sowie des Technischen Hilfswerkes beteiligt.