Zoll findet zahlreiche tote Vögel

Die Fahnder entdeckten in seiner Kleingartenparzelle und seiner Wohnung fast 80 artengeschützte Vögel. Die Haltungsbedingungen waren zudem offenbar mehr als ungenügend. 34 der Vögel wurden tot in ihren Käfigen gefunden. Die Lebenden hat das Zollamt an eine Vogelstation übergeben, bzw. in die Freiheit entlassen. Die Kleingartenparzelle des Esseners war nach einem anonymen Tipp schon einmal vor anderthalb Jahren kontrolliert worden. Damals hatte die Stadt fast 60 artengeschützte Vögel gefunden. Dem Mann war daraufhin untersagt worden, Vögel zu halten und zu verkaufen.