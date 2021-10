Zivilcourage stärken

Das Ziel der Stiftung ist, Zivilcourage und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft zu stärken. Bislang konnten laut Mitteilung mehr als 9.000 Bürgerinnen und Bürger durch ehrenamtliche Kursleiter zu "muTigern" ausgebildet werden. Sie haben gelernt, wie Zivilcourage im Alltag gelebt werden kann. In Pandemie-Zeiten wurden bislang 70 Kurse in digitaler Form angeboten. Mittlerweile hat die Stiftung 50 Kooperationspartner. In Zukunft möchte die Stiftung auch Trainings für Schulkinder ab der Jahrgangsstufe 5 anbieten.