Zeugen reanimieren bewusstlosen Fahrradfahrer

Nach dem schweren Sturz eines Radfahrers in Essen haben gleich mehrere Menschen dem Mann vermutlich das Leben gerettet. Eine Frau fand den bewusstlosen 68-Jährigen gestern Abend (6.9.) auf der Gruga-Radtrasse (zweigt in Mülheim vom Radschnellweg RS1 ab) in Höhe des Messegeländes.

© EKH-Pictures - stock.adobe.com