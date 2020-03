Zeigt Solidarität und Verantwortungsgefühl!

Jetzt wenden sich Polizeipräsident Frank Richter und Stadtdirektor Frank Steinfort mit einem Appell an uns Mülheimer. Steinfort: “Die Coronakrise ist kein abstraktes Medienereignis in Hollywood oder in den Nachrichten, das weit weg irgendwo auf der Welt stattfindet. Sie ist unmittelbar vor unserer Haustür! Nehmen Sie sie ernst!“

© Oliver Müller / Funke Foto Services