Zahlreiche Anfragen zu Veranstaltungen

Wir selbst vermieten die Stadthalle nur und können nicht über die geplanten Auftritte entscheiden, heißt es. Die Veranstalter sind in der Pflicht. Sie müssen angeben, ob Termine stattfinden, abgesagt oder verschoben werden. Wer dazu Fragen hat, soll sich direkt an den Veranstalter wenden. Der ist in der Regel auf den Tickets angegeben. Fest steht: Das Musikschulkonzert am Sonntag im Kammermusiksaal der Stadthalle wird abgesagt. Dort würden Besucher aus drei Generationen auf engstem Raum zusammensitzen, sagt die Stadt. Sie will das Konzert zu einem späteren Termin nachholen. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.