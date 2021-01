Zahl der Corona-Toten weiter gestiegen

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist am Wochenende weiter gestiegen. Heute (Stand 6:00 Uhr ) meldet der Krisenstab der Stadt insgesamt 115 Verstorbene. Das sind sechs mehr als noch am Freitag ( Stand 6:00 Uhr ). 308 Menschen in unserer Stadt sind aktuell nachweislich infiziert.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest