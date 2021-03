Zahl der Corona-Toten steigt auf fast 200

Die Zahl der nachgewiesenen und akuten Corona-Fälle in Mülheim steigt weiter. Heute ( Stand 22.03., 6:00 Uhr ) meldet der Krisenstab der Stadt 276 Infektionen, 72 mehr als am vergangenen Freitag. Zudem gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona ist damit in Mülheim auf 199 gestiegen. Die Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut heute mit dem Wert 96,1 an ( Stand 0:00 Uhr ).

© creativeneko/shutterstock.com