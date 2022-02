Ab heute Nuvaxovid-Impfungen in Saarn

Nuvaxovid, wie der Proteinimpfstoff heißt, funktioniert anders als die bisher verwendeten mRNA- und Vektor-Impfstoffe. Der neue Impfstoff gilt als Totimpfstoff und könnte auch bisherige Impfskeptiker umstimmen. Alternativ zu den bekannten Impfstoffen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) zur Grundimmunisierung gegen COVID-19 den Impfstoff von Novavax für Personen ab 18. Verabreicht werden sollen zwei Dosen mit einem Mindestabstand von drei Wochen.

Aktuelle Corona-Zahlen der Stadt

Insgesamt haben in Mülheim mittlerweile schon fast 118.500 Menschen ihre dritte Impfung, also die Booster-Impfung, erhalten. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Stadt hervor. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute bei 634,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Innerhalb der vergangenen 7 Tage haben sich in Mülheim 1084 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die in der vergangenen Woche in Krankenhäuser eingeliefert wurden (Hospitalisierungsinzidenz) liegt heute nrw-weit bei 6,62 (Dashboard Stadt Mülheim). Die Zahlen findet ihr hier.