Zahl der Corona-Toten in Mülheim auf 147 gestiegen

In Mülheim sind am Wochenende 68 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. ( 15.01./6:00 Uhr - 18.01./6:00 Uhr ). Als nachweislich und akut infiziert gelten heute 297 Menschen in unserer Stadt. Die Zahl nennt der Krisenstab Mülheim. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie in Mülheim auf 147. Die Inzidenz liegt laut RKI heute bei rund 105.

