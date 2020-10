Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt hoch

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 91 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. 210 Menschen in unserer Stadt haben sich in dem Zeitraum auf das Virus testen lassen. Die Zahlen ( Stand 30.10./ 12 Uhr ) hat die Stadt heute mitgeteilt. Der Krisenstab meldet zudem einen weiteren Toten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Damit sind es jetzt seit Ausbruch der Pandemie 17 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Mülheim. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt heute bei 97,9.

