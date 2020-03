Zahl der Corona-Infizierten in Mülheim steigt

Aktuell gibt es fünf bestätigte Coronavirusfälle in Mülheim und damit einen mehr als gestern. Der Mitte-50-jährige war aus dem Urlaub in Südtirol zurück gekommen. Laut Stadt befinden sich die Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne.

