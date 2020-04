Zahl der Corona-Fälle bleibt gleich

In Zeiten der Corona-Krise macht sich Mülheim auch Gedanken über seine Partnerstädte. Darum haben die beiden Bürgermeisterinnen Wietelmann und Schröder gemeinsam einen Brief geschrieben. Darin sprechen sie den Partnerstädten angesichts der dramatischen Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie ihr Mitgefühl aus. Mülheims Partnerstädte sind Darlington in Nordengland, Tours in Frankreich, Kuovola in Finnland, Oppeln in Polen, Kfar Saba in Israel und Beykoz in der Türkei.