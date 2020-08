Zahl der bestätigten Corona-Fälle gestiegen

Von insgesamt 15 Mülheimern, die am Wochenende getestet wurden, sind 7 nachweislich infiziert. Das Zahl nennt die Stadt. Weil gleichzeitig Corona-Kranke vollständig genesen sind, stieg die Zahl der akuten Infektionen kaum. Aktuell sind es 36 in Mülheim - eine mehr, als am Freitag. Insgesamt sind in Mülheim seit Beginn der Pandemie im März 6539 Menschen getestet worden. Bei 383 war das Ergebnis positiv.