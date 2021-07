Zahl der bekannten Infektionen gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz Inzidenz in Mülheim liegt heute bei 4,1. Das meldet das Robert-Koch-Institut (Stand: 22.07. / 6.00 Uhr ). Aktuell sind dem Gesundheitsamt insgesamt 24 Fälle bekannt. Das sind acht mehr als am Dienstag. Laut Krisenstab Mülheim sind 86 Menschen auf Anordnung der Behörden in häuslicher Quarantäne - 36 mehr, als am Dienstag.





