Zahl der akuten Corona-Fälle weiter gestiegen

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 59 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Fast genau so viele Mülheimer haben in diesem Zeitraum ihre Erkrankung auskuriert. Stand heute 6:00 Uhr gelten 491 Menschen in unserer Stadt als akut infiziert, meldet der Krisenstab Mülheim. Mehr als 2000 Mülheimer sind aktuell in häuslicher Quarantäne.

© shutterstock.com