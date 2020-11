Zahl der akuten Corona-Fälle steigt weiter

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 50 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden ( Zeitraum 26.11./6:00 Uhr bis 27.11./ 6:00 Uhr ). Das hat der Krisenstab der Stadt heute mitgeteilt. Als akut am Corona-Virus erkrankt gelten heute 515 Mülheimer. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt aktuell in Mülheim bei 160,6. Das meldet das Robert-Koch-Institut ( Stand 0:00 Uhr ).

