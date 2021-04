Zahl der akuten Corona-Fälle steigt auf 475

In Mülheim sind von Karfreitag bis heute Früh 102 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das geht aus Zahlen des Krisenstabs Mülheim hervor ( Stand 6.4., 6:00 ). Als akut und nachweislich infiziert gelten heute 475 Menschen in Mülheim. Die Inzidenz gibt das RKI für unsere Stadt heute mit 133,6 an ( Stand 6.4., 0:00 Uhr ).

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest