Würgeschlangen in Essen ausgesetzt

Ein Spaziergänger hat gestern in Essen zwei Schlangen gefunden. Die knapp 90 Zentimeter langen Tiere sind in einem Behälter in Kettwig ausgesetzt worden, sagt die Feuerwehr. Als der Mann sie entdeckte, rief er sofort die Polizei. Die verständigte dann die Feuerwehr und die Stadt.

© Gerd Wallhorn/FUNKE Foto Services