World University Games 2025 suchen Volunteers

Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf und Mülheim richten World University Games 2025 aus

Das Lohrheide-Stadion im Bochumer Stadtteil Wattenscheid wird zum Start des anstehenden Großereignisses "FISU World University Games" im kommenden Jahr fertig modernisiert sein. Davon gehen die Veranstalter aktuell aus. 2025 sollen in dem Stadion an sieben Tagen die Wettkämpfe in der Leichtathletik der Word University Games stattfinden. Bei dem Sportevent kommen rund 10.000 Athletinnen und Athleten und Offizielle aus 170 Ländern ins Ruhrgebiet um sich in Wettkämpfen in 18 Sportarten zu messen. Die Leichtathletik-Wettbewerbe in Wattenscheid sollen dabei "ein absolutes Highlight" werden, sagt der FISU-Präsident Leonz Eder. Neben Bochum sind Essen, Duisburg, Düsseldorf und Mülheim Ausrichter der Spiele. In diesen Städten gibt es insgesamt 22 verschiedene Austragungsorte.

Noch werden Helfer für die World University Games 2025 gesucht

Für die Durchführung der Wettkämpfe planen die Veranstalter mit etwa 12.000 freiwilligen Helfern. Die Anmeldephase dafür ist gestartet und gut angelaufen, sagen die Veranstalter, Bewerbungen sind aber weiterhin möglich. Gezielt werden dabei auch Menschen mit Behinderung angesprochen. Als Bonus gibt es laut dem Veranstalter neben dem freien Zugang zu den Wettkämpfen unter anderem auch ein Ticket für den ÖPNV.

Bewerbungen als freiwilliger Helfer sind noch HIER möglich.