Tickets für Mega-Sportfestival erhältlich

Auch der Verkauf der Dauerkarten ist gestartet. Damit gibt es an allen Wettkampftagen Zutritt zu allen Sportstätten. Tickets für einzelne Events sollen ab Mitte November erhältlich sein. Die Spiele gelten als das größte Multisport-Event weltweit. 8.500 Athletinnen und Athleten aus 150 Ländern werden im Ruhrgebiet erwartet. In Duisburg, Bochum, Essen und Mülheim wird ein Großteil der Sportarten ausgetragen. Bei uns in Mülheim laufen die Wettkämpfe im Badminton in der Westenergie Sporthalle. Die Spiele starten am 16. Juli 2025 und enden am 27. Juli.