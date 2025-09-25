Navigation

Wohnungspreise in Mülheim steigen

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 10:43

In Mülheim sind die Preise für Eigentumswohnungen deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Analyse von immowelt kosten Bestandswohnungen jetzt durchschnittlich 2.636 Euro pro Quadratmeter - das sind 6,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

© Foto: Funke Foto Services / Blossey

Damit liegt Mülheim im bundesweiten Trend: In fast allen Städten im Westen Deutschlands sind die Preise zuletzt wieder gestiegen. Grund dafür ist vor allem die hohe Nachfrage - trotz weiterhin hoher Zinsen.

Am teuersten ist es aktuell in Westdeutschland in Frankfurt am Main - dort liegt der Quadratmeterpreis bei 5.610 Euro, heißt es. 

