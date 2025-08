Wohnungsmarkt: Mülheim unterm Schnitt

Rechnerisch gesehen haben sie im Schnitt eine Fläche von gut 86 Quadratmetern. Das sind 6 weniger als im Landesvergleich. Jeder Mülheimer hat im Schnitt eine Wohnfläche von gut 45 qm zur Verfügung. Auch das ist etwas weniger als im Landesvergleich. Ein Großteil der Wohnungen bei uns in der Stadt hat 3 oder 4 Räume. Insgesamt gesehen gibt es übers Stadtgebiet verteilt gut 91.000 Wohnungen. Die Zahl wächst zwar seit Jahren, aber nur sehr langsam. Die größten Wohnungen in NRW gibt es im Kreis Steinfurt, die kleinsten in Aachen, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln.