Wohnungen in Essen und Dortmund werden teurer

Demnach sind die Immobilienpreise zwischen Dezember 2022 und März 2023 nur noch in 4 von 14 Großstädten gesunken. In den großen Ruhrgebietsstädten Essen und Dortmund sind die Preise sogar mit am meisten gestiegen - und das, obwohl sie zu den günstigsten Großstädten zählen. In Essen verteuert sich Wohneigentum um fünf Prozent auf 2.781 Euro pro Quadratmeter, in Dortmund um drei Prozent auf 2.776 Euro. Grund für die Preissenkungen im letzten Jahr waren die Zinsanstiege. Nun nähern sich die Städte wieder ihrem Vorjahreswert an.