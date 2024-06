Wohnungen auf altem Sportplatz geplant

Die Stadt wird dort alles zur Planung erklären sowie Fragen und Kritik entgegennehmen. Auf dem früheren Sportplatz sollen drei- bis viergeschossige Wohnhäuser entstehen.





Stellungnahmen zur Planung sind auch per E-Mail möglich: Stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de oder per Post an das Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Die Unterlagen liegen außerdem zum Anschauen bereit im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage - linke Flurseite.





Montags bis mittwochs von 8.00 bis 15.30 Uhr

Donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr

Freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr





Hier gibt es alle Details online.