Wohnhaus statt Supermarkt

Viele Nachbarn hatten immer noch gehofft, dass dort wieder ein Lebensmittelmarkt einzieht. Das kommt aber anscheinend wegen der ungünstigen Lage für die Anlieferung der Ware per LKW nicht in Frage. Das Grundstück gehört der Firma Kels. Wie die neue Wohnbebauung aussehen soll, konnte sie noch nicht sagen. Das hat die WAZ berichtet. Die Corona-Pandemie hat die Planungen verzögert. In Gesprächen der Stadt sollen noch verschiedene Möglichkeiten ausgelotet werden.