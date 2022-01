"Wohnen der Zukunft" in Dortmund

Das Name steht schon fest: Das Modellquartier wird den Namen Bergmannsgrün tragen. An dem Ort hat Vivawest schon zahlreiche Wohnungen. Ein Großteil von ihnen soll in das Projekt einbezogen und umgebaut werden. In den nächsten fünf Jahren werden so über 400 senioren- und familiengerechte sowie energieeffiziente Wohnungen entstehen. Energie für den Komplex sollen Erdwärme und Photovoltaik liefern. Geplant sind außerdem Paketstation, E-Bike und -E-Scooterverleih oder Carsharing, eine Kita und ein Begegnungscafé.