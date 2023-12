Wochen der Studienorientierung starten bald

Was kann ich studieren? Was muss ich können? Was lerne ich? Viele Schüler stehen plötzlich vor diesen Fragen, wenn die Schulzeit zu Ende geht. Deshalb finden vom 15.01 bis zum 09.02 die Wochen der Studienorientierung statt. Mit vielen Angeboten und Workshops können sich Schüler ein Bild von den verschiedenen Studiengängen machen, Einblicke in Labore erhalten oder herausfinden, wie sich ein Studium finanzieren lässt. Auch Einblicke in den Uni-Alltag soll es geben – Schüler können Vorlesungen besuchen, viele Universitäten bieten auch Führungen an. Die Veranstaltungen und Workshops finden teilweise online und teilweise in Präsenz statt.

